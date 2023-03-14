Тело пропавшего в Щелково мужчины вытащили из реки

Правоохранительные органы города Щелково обнаружили в реке тело пропавшего мужчины. Об этом 14 марта сообщает источник «Известий».

Отмечается, что о пропаже мужчины заявила его супруга 12 марта. В ходе опроса следователям удалось установить, что покойный неоднократно высказывал мысли о самоубийстве на фоне желания его жены подать на развод.

Тело покойного было извлечено из реки Клязьмы. Как показала экспертиза, он скончался около двух суток назад. Тело было направлено в морг для вскрытия и установления причины смерти.

Правоохранительные органы проводят проверку в соответствии со статьями 144 и145 УПК РФ.

Ранее, 6 марта, в Псковской области к поискам пропавшего на реке человека привлекли водолазов. Известно, что мужчина утонул в реке Великой под висячим мостом в Острове, где действует сильное течение. Как отмечают очевидцы, всего на берегу находились женщина и двое мужчин. Один из них ушел в сторону реки и пропал из виду. Также очевидцы говорят, что все трое были в состоянии алкогольного опьянения.