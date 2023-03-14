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В Токио началось цветение сакуры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku
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Сезон цветения сакуры в Японии начался с Токио, при этом раньше обычного. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил телеканал NHK.

Это один из самых ранних моментов цветения вишни с начала сбора данных о первых ежегодных цветах сакуры 70 лет назад.

Метеорологическое управление Японии сообщило, что 11 бутонов распустились на эталонном дереве сакуры сорта сомэй-ёсино в храме Ясукуни в центре Токио. Дерево зацвело на шесть дней раньше, чем в прошлом году и на 10 дней раньше среднегодового срока.

Сотрудник метеорологического пункта в Токио пояснил, что причинами раннего цветения могли быть теплая погода в марте и глобальное потепление. По его словам, в понедельник распустились только четыре бутона и цветение идет поступательно.

Процесс цветения сакуры ожидается в период с 21 по 24 марта.

Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном «контрольном» дереве. За ним следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все рощи вишни.

В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба.

Как сообщалось 20 февраля, сакура зацвела в японской префектуре Сидзуока. В поселок Кавадзу, где растет более 850 деревьев вишни, съехались сотни туристов со всей страны.

В 2020 году первое цветение сакуры, символа Японии, началось 17 марта в юго-западной префектуре Фукуока.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса местным жителям не удалось полюбоваться цветением сакуры: власти рекомендовали им отказаться от пикников для предотвращения заражений.

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