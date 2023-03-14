Благоустройство территории «Олимпика» в Воронеже стартует в 2023 году

В Воронеже в 2023 году начнется благоустройство территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Сейчас идет поиск подрядчика, сообщает официальный портал органов власти региона.

«Правительство региона объявило торги на первый этап комплексного благоустройства парка «Олимпик». На этот этап направим более 54 млн рублей», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «Абирег», первый этап предусматривает ремонт сетей водоснабжения и канализации, обновление тротуаров и спортплощадки, установку системы видеонаблюдения и малых архитектурных форм.

Определить подрядчика планируется 23 марта. Согласно документации, выполнить работы он должен до 31 декабря 2023 года, однако губернатор региона Александр Гусев заявил о планах завершить благоустройство гораздо раньше — в течение 51 дня.

«Олимпик» открылся в Воронеже в 1987 году. На его территории располагаются лыжная база, спортивный комплекс, трасса для роллеров и картингистов, а также тир и площадка для пейнтбола.

Ранее в марте сообщалось, что в Воронеже объявили конкурс на реставрацию двух объектов культурного наследия — «Дома кантонистов» и здания музучилища ГБ ПОУ «ВМКР». Выбрать подрядчиков планируется 28 марта.