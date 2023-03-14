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ДОМ.РФ представил стандарт комплексного развития территорий для Казахстана

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Фото: Ассоциация урбанистов республики Казахстан Q-88
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ДОМ.РФ представил стандарт комплексного развития территорий в казахстанских городах. Как сообщает пресс-служба госкомпании, документ «предполагает комплексный подход к развитию качественной городской среды, гармонизацию современных урбанистических практик с сильными сторонами советского градостроительства».

По словам замгендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, разработчики стандарта в первую очередь «опирались на интересы и потребности людей»; также они учитывали «передовой опыт проектирования городских кварталов и тренды устойчивого развития, в том числе «зеленые» стандарты». «В России этот системный методический документ востребован и доказал свою эффективность, коренным образом улучшив комфорт проживания в городах», — подчеркнул Филиппов.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек отметил, что в стране обязательно воспользуются «экспертизой тех, кто занимался реализацией стандарта КРТ, для обновления национальных образовательных программ».

К разработке стандарта привлекли отечественных и международных экспертов из исследовательских университетов, проектных бюро и архитектурных студий. Документ состоит из шести книг и четырех каталогов, которые содержат инструменты по формированию и преобразованию территорий жилой и многофункциональной застройки.

Ерлан Аукенов, председатель Казахстанской Ассоциации урбанистов, которая издала пособие, отметил, что данный документ — «одна из немногих работ, комплексно рассматривающих город от стадии проектирования до эксплуатации, от выстраивания каналов коммуникаций с населением, до механизмов финансирования проектов». «Стандарт также охватывает реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование активных транспортных коридоров и озеленение общественных пространств», — добавил он.

По информации ДОМ.РФ, разработанный по поручению российского правительства стандарт КРТ помогает решить вопросы архитектурного и градостроительного качества девелоперских проектов без увеличения стоимости жилья. Данные Единой информационной системы жилищного строительства показывают, что реализация квартир в объектах, которые строятся с применением стандарта, идет на 15-25% быстрее.

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