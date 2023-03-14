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Два человека погибли в результате наезда пикапа на пешеходов в Канаде

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Фото: Соцсети
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Два человека погибли, девять пострадали в результате наезда пикапа на пешеходов в городе Амки в канадской провинции Квебек. Об этом 13 марта сообщил телеканал CTV News со ссылкой на данные местной полиции.

По данным телеканала, в числе погибших — пожилые мужчины старше 60 лет. Среди пострадавших есть дети, на данный момент они госпитализированы.

Отмечается, что 38-летний водитель сдался полиции. Его задержали за скрытие с места ДТП. Полиция расследует причины произошедшего.

Ранее, 13 февраля, один человек погиб и как минимум восемь человек получили ранения после наезда грузовика на группу пешеходов в Нью-Йорке.

В числе пострадавших — полицейский. По данным правоохранителей, нет никаких признаков, что происшествие связано с терроризмом.

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Брэннан отмечал, что один из раненых — мужчина 30 лет, с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. Брэннан заявлял, что происшествие вряд ли можно назвать случайностью.

Полицейские добавили, что наезд грузовика на пешеходов совпал с началом процедуры смертной казни над экстремистом Сайфулло Саиповым, который в 2017 году тоже сбил людей на грузовике. Между тем прямой связи между этими событиями пока не установлено.

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