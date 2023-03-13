Новая детская поликлиника открылась в одном из микрорайонов Иркутска

В микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске завершилось строительство новой детской поликлиники. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает региональное правительство.

Площадь нового медучреждения составляет 13,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 посещений в смену. Всего поликлиника будет обслуживать 32 тыс. детей.

Здание учреждения состоит из трех блоков разной этажности. Стоимость его строительства и оснащения необходимым оборудованием составила более 1 млрд рублей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, поликлиника входит в структуру Иркутской горбольницы № 8. Медпомощь в ней будут получать не только юные жители Ленинского района, но и дети из близлежащих населенных пунктов пригорода Иркутска.