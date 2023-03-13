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Стали известны подробности о новом седане Hyundai Elantra

Компания Hyundai представила в Южной Корее обновленный седан Elantra
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Фото: hyundai.drom.ru
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Компания Hyundai 13 марта представила обновленный седан Elantra, уже много лет продающийся на корейском рынке под названием Avante.

Новинка получила крупные передние воздухозаборники, уменьшенную в размерах решетку радиатора, задний бампер и диски в новом дизайне.

Кроме того, у Hyundai Elantra появились встроенный видеорегистратор, картинку с которого можно посмотреть на смартфоне через фирменное приложение, а также функция климат-контроля для профилактики накопления влаги: после запирания машины кондиционер продолжает некоторое время работать, чтобы высушить воздух в салоне.

При этом рестайлинг почти не коснулся интерьера. Седан по-прежнему имеет два экрана на передней панели и массивный поручень на центральном тоннеле. В салоне изменения ограничиваются в основном новыми цветовыми комбинациями отделки и материалов, а также появлением ряда функций, таких как разъемы USB Type-C, которые расположены спереди и сзади рядом с сиденьями.

В Южной Корее автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 123 л.с. Продажи обновленных седанов в стране уже начались. Цены начинаются с $15 тыс.

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Ранее, в середине февраля, компания представила первое официальное изображение нового Hyundai Solaris, который появится в Индии в мае 2023 года. В этой стране модель известна как Hyundai Verna. Со сменой поколения седан получил совершенно новый дизайн, который объединит в себе элементы других актуальных моделей Hyundai, став более спортивным и динамичным.

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