Парковку запретят на улице Волховская во Владивостоке

Во Владивостоке намерены ограничить парковку на улице Волховской. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на управление дорог.

«В схему организации дорожного движения в районе пересечения улиц Волховская и Адмирала Корнилова внесут изменения. Здесь для обеспечения беспрепятственного проезда и организации безопасности пешеходов установят знаки, запрещающие стоянку», — говорится в сообщении властей.

Речь идет о пространстве по обеим сторонам дороги в районе дома № 14 по Волховской, уточняет РИА «Восток-Медиа». Решение о запрете стоянки было принято после мониторинга дорожной обстановки на данном отрезке.

Дорожные знаки установят в ближайшее время. Также на улице появятся таблички «Работает эвакуатор».