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В Малави и Мозамбике погибли 15 человек при возвращении циклона «Фредди»

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Фото: REUTERS/NASA Worldview
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15 человек погибли за последние сутки в Малави и Мозамбике из-за тропического циклона «Фредди». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в центральной части Мозамбика погибли четыре человека, в районе крупнейшего финансового центра Малави, города Блантайр жертвами стали 11 человек. Также есть информация о пропавших без вести, их точное число устанавливается.

Наибольший ущерб стихия причинила городу Блантайр.

Тропический циклон «Фредди» сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии и стал самым продолжительным за всё время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 40 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Первый раз «Фредди» обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что 11 человек погибли от тропического циклона «Габриэль», который обрушился на Новую Зеландию. Шторм прошел по восточной части северного острова Новой Зеландии 13 февраля, чем вызвал масштабные разрушения.

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