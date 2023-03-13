Свалку площадью около 3 га расчистили в Амурской области

В Мазановском районе Амурской области расчистили свалку площадью около 3 га, располагавшуюся на землях сельхозназначения. Об этом управление Россельхознадзора по Приамурью и Якутии сообщает 13 марта.

Незаконную свалку инспекторы выявили в июне 2022 года. На площади 2,89 га были обнаружены скопления бытового мусора, а также металлолома, стеклотары и коробок.

«Свалка располагалась на неразграниченной территории, находящейся в распоряжении администрации Мазановского района. Это означает, что именно администрация должна была исполнить обязанность, закрепленную в ее уставе, и принять все меры по организации сбора и вывоза отходов. Однако этого сделано не было», — говорится в сообщении ведомства.

Местным властям было направлено предостережение о недопустимости нарушений, а регоператору — информация с координатами свалки, пишет Амурская Служба Новостей. В конце февраля инспекторы Россельхознадзора зафиксировали, что свалку ликвидировали.