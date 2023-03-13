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Дно Волго-Каспийского морского судоходного канала углубят

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Фото: РИА Новости/Марк Редькин
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ФГУП «Росморпорт» проведет в 2023 году самые масштабные дноуглубительные работы в истории эксплуатации Волго-Каспийского морского судоходного канала. Со дна поднимут порядка 12 млн куб. м грунта. Таким образом, будет увеличен грузопоток через порты региона, рассказал министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

В 2022 году со дна канала подняли 5 млн куб. м грунта. При нулевом уровне воды были обеспечены проходные глубины более 4 м. Как отмечает «Астрахань 24», глава региона Игорь Бабушкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил дать поручение Минтрансу РФ ускорить работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 м. В декабре глава государства поручил провести соответствующее дноуглубление канала уже в этом году.

По словам Волынского, к концу марта в канал планируется вывести технику. После отмены ледовой обстановки специалисты приступят к работам. Реконструкция канала должна быть завершена в 2027 году. Это позволит увеличить его эффективность и пропускную способность.

Агентство напоминает, что суммарный грузооборот портов Астрахань и Оля в прошлом году составил 3 млн т, что на 14,5% больше, чем в 2021 году. В январе этого года тенденция сохраняется. Таким образом, можно рассчитывать, что в этом году показатели снова будут выше. В 2024 году планируется запустить современный контейнерный терминал мощностью 3,3 млн т.

Волго-Каспийский морской судоходный канал — это единственная водная артерия, которая связывает водные пути России с Каспийским морем. Состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли со странами Персидского залива, Ираном и Индией.

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