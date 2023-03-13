Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель в ходе торгов 13 марта. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 15:00 мск стоимость майских фьючерсов упала до $80,28 за баррель, показав самый низкий уровень с 22 февраля. Падения по сравнению с предыдущим днем составило 2,75%.

В то же время цена апрельских контрактов на нефть WTI опустилась до $74,24 за баррель, также упав до минимума с 22 февраля. Стоимость марки рухнула на 2,92%.

10 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что снижение цен на нефть марки Brent происходит на фоне повышения вероятности дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также ожидания масштабных рецессий в экономиках западных стран.

Кроме того, по его мнению, на снижение котировок также могла повлиять и новость о том, что представители минфина США встречались с руководителями крупнейших нефтеторговых компаний Trafigura и Gunvor и, по информации Financial Times, призвали их возобновить перевозки российской нефти. Таким образом речь шла о возвращении дополнительных объемов на рынок, в результате сообщение в моменте могло оказать понижательное давление на котировки, объяснил Шатов.

Ранее, 8 марта, генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис заявил, что страны ОПЕК прогнозируют в текущем году высокий спрос на нефть — на 2,3 млн баррелей в день.

28 февраля глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что в компании ожидают, что цена нефти в 2023 году будет находиться в диапазоне $80–110 за баррель.