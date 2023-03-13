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В дептрансе рассказали о причине остановки движения поездов на БКЛ

Ликсутов: незаконные работы застройщика привели к остановке поездов в метро Москвы на БКЛ
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой» 13 марта привели к остановке движения поездов метро на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Движение поездов было оперативно остановлено, были проведены работы, связанные с уборкой грунта, обследованием и запуском движения. В 12:25 движение по Большой кольцевой линии метро было продолжено, при этом по соседнему пути движение поездов не прерывалось», — сказал Ликсутов.

Движение поездов по внутренней стороне было остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская», проводились восстановительные работы.

При этом движение по внешней стороне не останавливалось, все пассажиры могли уехать альтернативными маршрутами.

Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города Москвы и ГУМВД для проведению проверки и возбуждения уголовного дела.

«Мы считаем, что действительно должно быть уголовное дело. Компания нарушила все мыслимые и немыслимые требования и законодательства, и отсутствие согласования с метро говорит о том, что безалаберное поведение строительной организации сверху при строительстве жилого комплекса привело к таким последствиям», — отметил Ликсутов.

В настоящее время строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Большая кольцевая линия на карте Москвы

БКЛ запустили 1 марта, старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. В эксплуатацию были введены девять новых станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.

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