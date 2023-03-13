Врачи сообщили о состоянии пострадавшей от наледи в Барнауле девочки
В Барнауле в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи остается 13-летняя девочка, на которую с крыши дома обрушилась наледь. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.
Медики считают состояние пострадавшей стабильным, средней тяжести, оперативное лечение ей не предписано. Она в общей палате. На следующей неделе школьницу могут выписать из больницы, если она будет чувствовать себя хорошо.
Инцидент произошел 8 марта у дома по проспекту Ленина. По факту случившегося СКР проводит проверку. Устанавливаются признаки преступления в действиях лиц, которые ответственны за содержание крыши жилого дома, пишет altapress.ru.
Ранее, 10 марта, сообщалось, что прокуратура Алтайского края организовала проверку обстоятельств схода наледи с крыши дома на девочку.