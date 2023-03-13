Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью проекту «Откровенно с Татаркой» рассказала о ситуации в спорте, рождении ребенка и поездке в Донбасс.

Сотникова впервые раскрыла, как проходили роды.

«В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал: «Еще недели две спокойно проходишь». Мы приехали домой, и у меня начались схватки. Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала: «Мама!» Родила, и мне сказали 10 из 10 [по шкале Апгар]. Вес 3100, 50 см рост», — сказала Сотникова.

Мальчика назвали Андриан, а отца ребенка зовут Дмитрий, он теннисист.

Кроме того, Сотникова рассказала, что ездила на шестом месяце беременности в Донбасс, на фестивале спорта в Луганске она провела занятие по общефизической подготовке для юных фигуристок и художественных гимнасток.

«В такой момент, когда обстрелы, когда прилетают ракеты, как держатся дети — это надо было видеть. Несмотря на то что происходит последние годы, они остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни. Не мы их подбадривали, а они нас закаляют, они нам дают надежду», — отметила спортсменка.

Также Сотникова высказалась о возможном недопуске России к Олимпиаде-2024.

«Если нас не допустят до Олимпиады, ее просто будет неинтересно смотреть во всех видах спорта. Тот же чемпионат Европы по фигурному катанию, который без нас прошел, там нет никого по сути. Нет сложных элементов, которые могли бы быть благодаря нашим спортсменам», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Полный выпуск доступен на YouTube, Rutube и VK Татарки FM.