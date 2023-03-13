Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Происшествия
Ветер сорвал купол минарета со строящейся мечети в Уфе
Интернет
В России запустили серийное производство КПК на отечественной ОС «Аврора»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью проекту «Откровенно с Татаркой» рассказала о ситуации в спорте, рождении ребенка и поездке в Донбасс.

Сотникова впервые раскрыла, как проходили роды.

«В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал: «Еще недели две спокойно проходишь». Мы приехали домой, и у меня начались схватки. Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала: «Мама!» Родила, и мне сказали 10 из 10 [по шкале Апгар]. Вес 3100, 50 см рост», — сказала Сотникова.

Мальчика назвали Андриан, а отца ребенка зовут Дмитрий, он теннисист.

Кроме того, Сотникова рассказала, что ездила на шестом месяце беременности в Донбасс, на фестивале спорта в Луганске она провела занятие по общефизической подготовке для юных фигуристок и художественных гимнасток.

«В такой момент, когда обстрелы, когда прилетают ракеты, как держатся дети — это надо было видеть. Несмотря на то что происходит последние годы, они остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни. Не мы их подбадривали, а они нас закаляют, они нам дают надежду», — отметила спортсменка.

Также Сотникова высказалась о возможном недопуске России к Олимпиаде-2024.

«Если нас не допустят до Олимпиады, ее просто будет неинтересно смотреть во всех видах спорта. Тот же чемпионат Европы по фигурному катанию, который без нас прошел, там нет никого по сути. Нет сложных элементов, которые могли бы быть благодаря нашим спортсменам», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Молодо — не зелено: финал Гран-при в Питере выиграли вчерашние юниоры
По новым правилам на взрослые турниры их пускать не будут

Полный выпуск доступен на YouTube, Rutube и VK Татарки FM.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023