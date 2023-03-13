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В Костромской области прошел марафон «Галичское Заозерье»

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В Костромской области состоялся марафон «Галичское Заозерье». Масштабный спортивный праздник, объединивший всю Россию, стал частью национальной командной серии Russialoppet.

«Это совершенно потрясающее чувство. Мы первый раз делаем марафон. Действительно, у нас участники от Петропавловска-Камчатского до Волгограда, до Архангельска — отовсюду. Из Перми огромная команда. То есть, конечно, мы никогда еще такого количества людей — больше 1 тыс. участников — не принимали», — рассказывает руководитель проекта Всеволод Розанов.

Все трассы высшего качества, соответствующего международному уровню. Одной из дисциплин стала гонка охотников, а главным спортивным испытанием марафона — лыжная гонка на 50 км.

«Первый раз на территории Костромской области проходит лыжная гонка на 50 км. Те, кто понимает, что это за спортивное событие, это понимают, что эта гонка людей физически подготовленных, людей мужественных. Это очень большое, красивое зрелище», — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Высоко оценили марафон и профессионалы.

«Я вообще в полном восторге. Эта трасса напомнила мне такое сочетание Норвегии, Финляндии, немножко Рыбинска. Потрясающая вообще природа, особенно вид на 24-м километре. Это потрясающее озеро. Я не знаю. Спасибо организаторам, трасса великолепно подготовлена», — комментирует чемпионка России в лыжных гонках, призер этапов Кубка мира Юлия Тихонова.

Праздник «Галичское Заозерье» планируют сделать регулярным.

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