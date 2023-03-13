Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
Сюжет:

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты боевиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожают опорные пункты боевиков. Кадрами работы военнослужащих поделилось Минобороны РФ в понедельник, 13 марта.

На кадрах показано, как техника определяет объекты, после чего по ним наносятся удары. Под огонь военнослужащих попала также бронированная техника.

После выполнения боевых задач вертолеты возвращаются на точку базирования.

Гроза земли и воздуха: на что способны российские бомбардировщики
Спецпроект «Известий» об особенностях современной воздушной техники

Ранее, 9 марта, военное ведомство рассказало, как экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа уничтожают бронетехнику, сопровождают воинские колонны и оказывают авиационную поддержку подразделений.

Военнослужащий рассказал, что когда становится известен район, в который самолет отправится, то он достает карту и начинает прокладывать маршрут, чтобы быть как можно ниже и спрятаться за рельефом местности.

7 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили самолет Су-24 украинских ВВС в районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Минобороны сообщили о том, что с самого начала операции ВСУ потеряли 398 самолетов, 217 вертолетов а также 3356 беспилотных летательных аппаратов.

6 марта Конашенков сообщил о том, что российские истребители и средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27.

Кроме того, российские войска сбили вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины был уничтожен в районе города Красноармейск в ДНР, добавил он.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023