Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты боевиков

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожают опорные пункты боевиков. Кадрами работы военнослужащих поделилось Минобороны РФ в понедельник, 13 марта.

На кадрах показано, как техника определяет объекты, после чего по ним наносятся удары. Под огонь военнослужащих попала также бронированная техника.

После выполнения боевых задач вертолеты возвращаются на точку базирования.

Ранее, 9 марта, военное ведомство рассказало, как экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа уничтожают бронетехнику, сопровождают воинские колонны и оказывают авиационную поддержку подразделений.

Военнослужащий рассказал, что когда становится известен район, в который самолет отправится, то он достает карту и начинает прокладывать маршрут, чтобы быть как можно ниже и спрятаться за рельефом местности.

7 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили самолет Су-24 украинских ВВС в районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Минобороны сообщили о том, что с самого начала операции ВСУ потеряли 398 самолетов, 217 вертолетов а также 3356 беспилотных летательных аппаратов.

6 марта Конашенков сообщил о том, что российские истребители и средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27.

Кроме того, российские войска сбили вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины был уничтожен в районе города Красноармейск в ДНР, добавил он.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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