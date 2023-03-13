Отправляя на Украину вооружение, срок использования которого подходит к концу и скоро должно быть списано, Соединенные Штаты Америки экономят значительные суммы на его утилизации. Об этом говорится в статье American Thinker от 10 марта.

Как сообщает журнал, с февраля прошлого года США поставили на Украину вооружения на сумму $46,6 млрд. Между тем, большую часть этих поставок составляло оружие, которое было закуплено 20 лет назад. То есть в скором времени должно было покинуть военный арсенал страны. Также отмечается, что его утилизация влечет за собой значительные расходы для США.

«Передавая это старое и готовящееся к демилитаризации оружие Украине, США, а также их союзники по НАТО избегают каких-либо из этих расходов», — считает обозреватель под псевдонимом Роджер Смит. .

По его словам, утилизация вооружения, отправленного Украине, стоила бы США порядка $35 млрд. Так что они избрали разумную стратегию, резюмирует автор статьи.

6 марта военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на устаревшее оружие, плохую подготовку и большие потери, которые они несут в Артемовске (украинское название — Бахмут). Солдаты вынуждены использовать оружие времен Второй мировой войны. По их словам, для удара из старых минометов «требуется чудо».

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.