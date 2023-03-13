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Два самолета с гуманитарной помощью прибыли в Сирию

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ammar Safarjalani
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Минобороны РФ сообщило, что в Сирии продолжаются работы по оказанию помощи гражданам и невоенное разрешение конфликта. Два самолета с гуманитарной помощью прибыли в страну в воскресенье, 12 марта, сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

«По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыло два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один — на российскую авиабазу Хмеймим», — говорится в сообщении.

Всего с 7 февраля в сирийских городах проведено 138 гуманитарных акций. С 17 февраля медицинские работники оказали помощь 3103 людям, пострадавшим от землетрясения, за последние сутки — 136 людям.

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8 марта два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Сирию. Сообщалось, что белорусские и российские медработники продолжают помогать гражданам.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи сирийской границы.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Всего в результате землетрясений пострадало более 400 тыс. жителей Сирии. Из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человека.

Всемирный банк оценил ущерб Сирии от землетрясений более чем в $5 млрд.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в гуманитарной помощи в Турции и Сирии нуждается около 26 млн человек.

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