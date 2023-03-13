В Подмосковье подросток выстрелом ранил глаз девочке

В Мытищах подросток выстрелил в глаз 13-летней школьнице. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил источник «Известий».

Об инциденте стало известно после обращения в полицию отца пострадавшей. По его словам, глаз его дочери нападавший повредил, выстрелив из какого-то предмета, похожего на пистолет.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются правоохранителями.

3 марта сообщалось, что в одной из московских школ в районе Зюзино подросток получил ножевое ранение от десятиклассницы. По информации источника «Известий», инцидент произошел на лестничной площадке учебного заведения. Девочка ударила семиклассника в спину перочинным ножом, который, с ее слов, она носила для заточки карандашей.