Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355

С открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве общее количество станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) достигло 355. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 12 марта.

«С вводом Большой кольцевой линии в Москве теперь 355 станций рельсового транспорта», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал также, что в этом году в Москве и области будет запущено еще два диаметра, МЦД-3 и МЦД-4, а также откроется пять новых станций метрополитена.

Собянин назвал рельсовый транспорт самым подходящим способом передвижения для жителей такого мегаполиса, как Москва, поскольку он быстрый, экологичный и не зависит от пробок.

Он также обратил внимание на то, что его развитие способствует положительным процессам в экономике столицы.

«Развитие рельсового транспорта идет на пользу экономике города: там, где появляются новые станции, растет бизнес, создаются рабочие места и точки притяжения», — отметил Собянин.

БКЛ запустили 1 марта, старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил, что готовится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином и намерен показать ему московское метро, отметив, что БКЛ по своей протяженности обогнала «наших друзей, нынешнего лидера — кольцевую линию пекинского метро».

В эксплуатацию были введены девять новых станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Первые пять дней проезд по Большой кольцевой линии был бесплатным.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.