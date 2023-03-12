Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355
Сюжет:

Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ

Главу ЕК фон дер Ляйен раскритиковали в Twitter за слова о военных способностях РФ
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз предпримет все усилия для уменьшения военного потенциала России, 12 марта вызвало критику у пользователей Twitter в Евросоюзе (ЕС).

Под соответствующим постом главы ЕК в соцсети подписчики оставили множество недоуменных комментариев.

«Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?» — поинтересовался один из них.

«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — заключил второй читатель.

«Разрушитель ЕС. Вы все продали США», — констатировал другой.

«Мир путем переговоров был бы лучшей идеей», — написал еще один комментатор.

Десятый круг: Евросоюз рассказал об очередном пакете санкций
Новые ограничения против России могут принять к 24 февраля

Также 10 марта на сайте Белого дома в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы ЕК отмечалось, что администрация США и представители ЕС расширили меры для пресечения нарушений антироссийских санкций. Стороны условились продолжать совместную работу по усилению экономических ограничений.

4 марта британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о «российской агрессии». Это прозвучало после того, как глава Еврокомиссия в своем Twitter-аккаунте опубликовала заявление о том, что она «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за спецоперацию по защите Донбасса. В комментариях Робертс посоветовала главе ЕК утопиться в море, назвав ее «ядовитой глобалистской ведьмой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023