Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз предпримет все усилия для уменьшения военного потенциала России, 12 марта вызвало критику у пользователей Twitter в Евросоюзе (ЕС).

Под соответствующим постом главы ЕК в соцсети подписчики оставили множество недоуменных комментариев.

«Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?» — поинтересовался один из них.

«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — заключил второй читатель.

«Разрушитель ЕС. Вы все продали США», — констатировал другой.

«Мир путем переговоров был бы лучшей идеей», — написал еще один комментатор.

Также 10 марта на сайте Белого дома в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы ЕК отмечалось, что администрация США и представители ЕС расширили меры для пресечения нарушений антироссийских санкций. Стороны условились продолжать совместную работу по усилению экономических ограничений.

4 марта британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о «российской агрессии». Это прозвучало после того, как глава Еврокомиссия в своем Twitter-аккаунте опубликовала заявление о том, что она «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за спецоперацию по защите Донбасса. В комментариях Робертс посоветовала главе ЕК утопиться в море, назвав ее «ядовитой глобалистской ведьмой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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