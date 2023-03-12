На Кубани женщина на Kia сбила двух школьников
Женщина-водитель в Армавире, находясь на рулем автомобиля Kia, 12 марта не успела отреагировать на школьников, которые попытались перебежать дорогу прямо перед ее автомобилем.
Машина двигалась на повышенной скорости и в результате совершила наезд на двух детей десяти лет. На помощь пострадавшим сразу же вышли сама водитель и другие свидетели происшествия. Школьники были госпитализировали в больницу с переломами.
По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Комсомольской. В полиции отметили, что дети находились в зоне видимости пешеходного перехода.
Ранее, 21 февраля, сообщалось, что в подмосковном Королеве 37-летний водитель Nissan сбил двух детей, один из них погиб. Инцидент произошел на улице Чапаева. Мужчина сбил переходивших дорогу детей 2010 и 2017 годов рождения, после чего его автомобиль влетел в остановку.