Главной задачей Соединенных Штатов Америки является превратить Грузию во враждебный для России регион, устроив гражданскую войну, и ослабить парламент. В этой схеме президент Грузии Саломе Зурабишвили повторит путь своего украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил политолог Скотт Беннет в интервью «Известиям» 12 марта.

По его словам, Зурабашвили — американская марионетка, которая пришла к власти под влиянием США. По указке она сможет распустить действующий парламент и созвать новый, полностью отвечающий интересам Белого дома. Точно так же поступили на Украине при посредничестве замгоссекретаря США Виктории Нуланд и представителя президента по вопросам климата Джона Керри, отметил Беннет.

«На этот раз в Грузии действующим лицом является Тодд Робинсон, американский политик, помощник госсекретаря, назначенный администрацией Байдена. Он уже пробовал осуществлять переговоры с протестующими на Украине, чтобы раздуть огонь происходящего там безумства. Сегодняшняя ситуация может перерасти в Украину 2.0», — сказал политолог.

Он также добавил, что протесты в Тбилиси — это спланированная американцами операция для оказания воздействия на правительство страны. Если представители грузинской власти не будут делать то, что им нужно, США сменят их на тех, кто добьет государство, резюмировал Беннет.

Накануне бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили заявил, что протесты, которые прошли в Тбилиси, являются спланированной провокацией спецслужб США для смены власти. Он отметил, что США пытаются открыть в Грузии второй фронт.

10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах были лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине.

Он также сравнил протесты в Грузии и Молдавии, подчеркнув, что страны Запада по-разному на них реагируют. Тбилиси же, по мнению дипломата, управляется извне, и события там идут на пользу западным заказчикам.

До этого сообщалось, что во время беспорядков среди задержанных оказался боевик Грузинского национального легиона. Известно, что мужчина вернулся в столицу Грузии специально для того, чтобы принимать участие в митингах и беспорядках.

7 и 8 марта в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. 9 марта волнения продолжились.

В итоге правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» сделали совместное заявление, в котором говорилось, что законопроект отозван из парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь назвала это решение победой общества. Она поздравила жителей страны с первой подобной победой и назвала отзыв закона правильным шагом.