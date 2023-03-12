Россиянам рассказали о редком небесном явлении в марте

Несколько планет на небе можно будет увидеть в марте. Такое явление происходит достаточно редко, рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева в воскресенье, 12 марта.

«Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду», — сказала Рублева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, 24 марта рядом друг с другом пройдут Луна и Венера, а вечером и ночью высоко над горизонтом будет виден Марс. На западном горизонте недолго будет виден Юпитер, а с помощью телескопа можно будет разглядеть Уран и Нептун.

«Весенние созвездия будут подниматься всё выше над горизонтом, и их можно будет наблюдать, прежде всего это околополярные созвездия — Большая и Малая Медведицы», — сказала директор планетария.

В апреле ожидается активность метеорного потока Лириды, добавила она, а 5 мая в некоторых уголках России можно будет наблюдать за полутеневым затмением Луны.

Накануне специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. По прогнозам ученых, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года. Вероятность риска столкновения с планетой оценивается как 1 к 560.

13 февраля сообщалось, что российские специалисты отслеживают достаточно крупный астероид — его размер примерно 800 м. Снимок этого астероида смог сделать краснодарский ученый-астроном Александр Иванов. Размер небесного тела составлял примерно 800 м. Астероид двигался со скоростью 24,6 км/с и должен был сблизиться с Землей 16 февраля.

Позже председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов рассказал «Известиям», что крупный астероид, который 16 февраля сближался с Землей до расстояния 4,6 млн км, не представлял никакой опасности. Он отметил, что чем большую сферу вокруг Земли рассматривают ученые, тем чаще туда входят даже крупные космические тела.