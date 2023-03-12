Очевидцы показали последствия мощного снегопада во Владивостоке

Мощный снегопад утром 12 марта обрушился на Владивосток. Скорость ветра, по данным синоптиков, может достигать 27 м/с. Высота сугробов уже превысила 10 см.

Очевидцы сообщили, что снег шел ночью, а утром на дорогах — сильный гололед, каша, слякоть и снежные шапки на обочинах.

9 марта сообщалось, что для ликвидации сильного снегопада на дороги и улицы Благовещенска коммунальные и дорожные службы вывели более 30 рабочих и 17 единиц техники. Во всех районах города работали грейдеры, подметально-уборочные машины, тракторы и погрузчики.

Тогда же стало известно, что 8 марта в Томске выпала восьмидневная норма осадков. Всего в городе выпало 6,5 мм осадков, тогда как суточная норма составляет 0,8 мм, по всей области наблюдался активный снегопад.