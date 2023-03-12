Старший лейтенант полиции рассказал о задержании ранившего охранника мужчины в Домодедово

Полицейский рассказал о задержании мужчины в Домодедово, который 7 марта напал с ножом на охранника. Нарушителя смогли обезвредить только выстрелом в конечность, рассказал «Известиям» старший лейтенант полиции Дмитрий Муравьев 11 марта.

По словам правоохранителя, полицейские заметили приближающегося к служебному автомобилю мужчину. Он вышел из парка «Елочки», был одет в майку и трико, при этом в правой руке он держал нож и громко кричал.

«Мы покинули автомобиль служебный, сообщили о том, что мы являемся сотрудниками полиции, потребовали его остановиться», — рассказал Муравьев.

Мужчина не отреагировал на требования полицейских и продолжил приближаться. После этого правоохранители произвели предупредительные выстрелы, однако это не сработало и нарушитель продолжил идти в их сторону.

«После этого моим коллегой был произведен выстрел в конечность, чтобы минимизировать нанесенный ущерб», — объяснил старший лейтенант.

7 марта сообщалось, что неизвестный мужчина в Домодедово ранил ножом охранника, после чего выбежал на дорогу и начал бить автомобили, проезжавшие мимо. Сотрудники полиции задержали дебошира, применив огнестрельное оружие.