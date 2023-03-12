Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме Белгорода
Два человека погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Белгороде. Пожар произошел вечером в субботу, 11 марта, на улице Гагарина.
По прибытии на место пожарные установили, что возгорание произошло в одной из трех комнат квартиры, площадь горения составила около 20 кв. м.
«В 22:10 объявлена локализация пожара, в 22:12 ликвидация открытого горения, в 22:18 полная ликвидация пожара», — говорится на сайте пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.
К ликвидации пожара было привлечено 26 человек и 9 единиц техники. В результате пожара погибли два человека, мужчина и женщина, сообщает REGNUM.
Ранее в этот день сообщалось, что в Москве загорелся центр психического здоровья. Возгорание электрооборудования на площади 1 кв. м произошло на третьем этаже. Из здания эвакуировали 25 детей.
Также 11 марта в Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева, где находится Российская телевизионная и радиовещательная сеть. По информации «Известий», возгорание произошло на первом этаже одного из офисных зданий.