Самолет из Петербурга в Калининград задержали почти на пять часов

Вылет самолета из Петербурга в Калининград задержали более чем на четыре часа в аэропорту Пулково. Об этом стало известно в субботу, 11 марта.

Согласно онлайн-расписанию, вылететь борт должен был еще в 18:55 по местному времени, однако этого не произошло. При этом пассажиры всё это время находятся внутри самолета. Очевидцы поделились видео с места инцидента в социальных сетях.

В пресс-службе аэропорта Пулково пояснили, что вылет задержали по решению авиакомпании «Победа». По информации «Известий», задержка произошла по погодным условиям.

9 марта самолет, который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся обратно в аэропорт Пулково в связи с отказом двигателя. Как сообщил источник «Известий», произошло возгорание в воздухе, предположительно, из-за попадания птицы. Пилот лайнера в разговоре с авиадиспетчером указал, что экипаж услышал три удара в область двигателя.