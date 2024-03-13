2 марта — Прощеное воскресенье: когда будет, у кого просить прощения

В последний день перед Великим постом верующие отмечают Прощеное воскресенье. Оно совпадает с завершающим днем Масленицы и в 2025 году приходится на 2 марта. «Известия» объясняют, какое значение несет в себе этот день и как принято проводить его.

Какого числа Прощеное воскресенье в 2025 году

Дата каждый год меняется, но всегда остается последним днем перед Великим постом, который, в свою очередь, зависит от Пасхи. Прощеное воскресенье выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В 2025 году это 2 марта.

Суть православного праздника

В официальном православном календаре такого праздника нет — он возник в народе благодаря традициям, предшествующим Великому посту. Так, в христианстве считается, что очистить душу невозможно, если таить обиды. Поэтому перед постом необходимо простить других за проступки и самому признать вину перед ближними.

Примечательно, что в христианстве прощения принято просить не только в этот день: извиниться за дурные поступки не помешает и в любое другое время, ведь христианство предписывает прощение и покаяние.

Традиции на Прощеное воскресенье в 2025 году

Прощеное воскресенье совпадает с последним днем Масленицы, поэтому многие традиции этого дня пришли еще из язычества. Так, в последний день масленичной недели проходят проводы зимы, сопровождаемые сожжением чучела.

В Русской православной церкви вечером совершается специальный чин прощения, когда духовенство и прихожане просят прощения друг у друга. Кроме того, прощения за провинности нужно попросить у близких, а в ответ на извинения принято говорить «Бог простит, и я прощаю». При этом называть, за что просишь прощения, не обязательно — собеседник и так поймет, о чем речь.

Это воскресенье перед Великим постом, а значит, последний день, когда верующим разрешается есть молочные продукты, яйца и рыбу. От мяса полагается отказаться еще раньше — перед наступлением Масленицы. Те угощения, которые не будут съедены в воскресенье, принято раздавать бедным или соседям, а выкидывать еду считается дурной приметой.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах шестого дня Масленицы — Золовкиных посиделках.