В Нижнем Новгороде открылся третий центр аддитивных технологий «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» открыла третий центр аддитивных технологий. Новая площадка появилась на базе Опытного конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова в Нижнем Новгороде. Современный центр оборудовали промышленными 3D-принтерами. В работе будут использовать российские материалы, сообщает телеканал «Известия». В сжатые сроки удалось поставить станки и обучить персонал. На площадке будут внедрять 3D-печать в атомную отрасль. Бюро имени Африкантова — главный конструктор и поставщик реакторов различного типа и назначения. Предприятие напечатает детали для установки РИТМ-200, которая используется в строительстве ледоколов, плавучих и наземных атомных станций. Аддитивные технологии активно применяют в российской промышленности, в том числе при замещении импортного оборудования. «Росатом» открыл уже три центра современного 3D-производства, в том числе в Москве и Новоуральске Свердловской области.

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