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$10 млрд выделят техногиганты США на сокращение штата сотрудников

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Техногиганты США потратят $10 млрд на сокращение штатов. Amazon, Meta*, Alphabet и Microsoft массово увольняют персонал, передает телеканал «Известия». Четыре корпорации закроют 50 тыс. рабочих мест, пишет Financial Times. Большая часть расходов пойдет на выходные пособия. Из крупных технокомпаний только Apple не планирует сокращений.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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