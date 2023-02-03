Литовскому заводу удобрений пришлось отложить планы по возобновлению работы

Литовский завод Achema отложил планы по возобновлению работы. Предприятие является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений. Склады организации забиты продукцией, но ее не покупают, передает телеканал «Известия». Однако фермеры следят за рынком и ценами на газ, удобрения и пока ждут. Achema приостановила полноценную работу в середине декабря 2022 года. Сократить производство заставила высокая стоимость топлива. Сейчас газ подешевел, но у завода появились новые проблемы.

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