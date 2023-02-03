Компания Ferrari выплатит сотрудникам премию в €13,5 тыс.

Компания Ferrari выплатит пяти тысячам сотрудников годовую премию в €13,5 тыс. Автопроизводитель завершил 2022 год с рекордной прибылью. Чистая прибыль в 2022 году — €939 млн, что на 13% больше, чем в 2021 году, передает телеканал «Известия». Мировые поставки авто Ferrari выросли на 18,5%, до 13 221 единицы. Автопроизводитель работает над производством нового электроавто. Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что в «Формуле-1» у Ferrari среди первых приоритетов — возвращение конкурентоспособности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.