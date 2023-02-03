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Стоматолог рассказала о противопоказаниях для отбеливания зубов

Стоматолог Ярмак: зубы нельзя отбеливать при множественном кариесе и беременности
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Соматолог-гигиенист «Европейского медицинского центра» Виктория Ярмак рассказала о противопоказаниях для отбеливания зубов.

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В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 3 февраля, специалист отметила, что процедура осветления зубов под наблюдением специалиста проходит безопасно и в 98% случаев безболезненно. Между тем, для проведения этой процедуры имеются противопоказания.

В частности, речь идет о множественном кариесе, из-за чего будет очень сильный болевой эффект, поскольку структура эмали повреждена.

Кроме того, врач не рекомендовала отбеливать зубы во время беременности, потому что гормональный фон непредсказуем и эмаль может среагировать неожиданно. Например, может возникнуть чувствительность из-за нехватки кальция или не случится эффекта осветления.

Ярмак предупредила, что нежелательно делать любые процедуры, включая отбеливание зубов, в острой фазе болезни из-за ослабления иммунитета, пишет RT.

«При отбеливании, к примеру, может нарушиться регенерация и повредится слизистая полости рта», — рассказала стоматолог.

По ее словам, также нельзя отбеливать молочные зубы. Она уточнила, что, по законодательству РФ, услуга также не оказывается несовершеннолетним пациентам.

Указала врач и на относительное противопоказания. Например, это могут быть множественные пломбы и ортопедические конструкции (коронки, мостовидные протезы). Отбеливание эмали в таких случаях приведет к дисколориту зубов.

В сентябре прошлого года специалисты рассказали об опасных способах отбеливания зубов. В частности, не стоит отбеливать зубы углем и содой, поскольку в них содержатся абразивные частицы, травмирующие эмаль. Перекись водорода просто не сработает, так как в аптеках продается раствор со слишком низкой концентрацией. Лимон же провоцирует чувствительность и язвы на деснах, отмечает телеканал «360».

Осторожными необходимо быть и при использовании отбеливающих паст, потому что в них содержатся твердые частички. Такие пасты не годятся для регулярного применения.

Тогда же челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог, ортопед Илья Коробков в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что отбеливанию зубов от налета способствуют определенные продукты. В их число входят сельдерей, репа и дайкон. По словам эксперта, в них не отмечается большого количества кислот, при этом они содержат много клетчатки, что полезно и для всего ЖКТ, пишет «Москва 24».

В июне 2021 года челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Амина Кибишева предупредила о вреде отбеливания зубов. По ее словам, оно повреждает эмаль и повышает риск развития кариеса. Она также указала на то, что безвредных способов отбеливания не существует, пишет НСН.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко рассказал телеканалу «Звезда», что отбеливать зубы нежелательно, в частности, при кормлении грудью. Также не стоит этого делать, если имеются онкологические заболевания полости рта.

В марте 2021 года директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева посоветовала для отбеливания зубов есть на десерт орехи и твердые сыры. В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист уточнила, что они не только хорошо механически очищают поверхность зубов, но и создают благоприятный кислотно-щелочной баланс слюны.

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