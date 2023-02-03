Стало известно о коллективном иске инвесторов к основателям ИТ-проекта Gigant на 168 млн рублей

Инвесторы ИТ-проекта Gigant обратились с коллективным иском к основателям ООО «Гигант» в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это следует из карточки арбитражного суда в базе данных «Электронное правосудие».

Истцы — инвесторы проекта Петр Демченко, Михаил Кучмент и ООО «Кех Екоммерц». Представители истцов подтвердили факт подачи иска. Сумма иска превышает 168 млн руб.

Как сообщили «Известиям» представители истцов, они подозревают основателей ООО «Гигант» в мошенничестве и доведении компании до предбанкротного состояния.

На сегодняшний день долями в ООО «Гигант» владеют «Авито» (ООО «КЕХ Екоммерц» и ООО «Авито Холдинг»), ООО «Стартап Лаборатория», Михаил Кучмент и Петр Демченков.

ООО «Гигант» вышло на рынок HR-услуг в 2019 г., позиционируя себя как компания по организации быстрого найма временного персонала для крупных торговых сетей. В 2020 году компания привлекла инвесторов, выкупивших совокупно более третьей части уставного капитала.

«Мы подали иск против партнеров, которых подозреваем в недобросовестности. Им удалось привлечь хорошие инвестиции в свой проект. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы развивать высокий потенциал бизнеса, закрепляться на HR-рынке и честно зарабатывать еще больше, грамотно используя привлеченные инвестиции, Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли. Кроме того, мы зафиксировали у компании „Гигант“ большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые нам также важно вернуть в инвестиционный актив», — пояснил «Известиям» инвестор Михаил Кучмент.

По данным «Известий», с 2021 года между Денисом Решановым, Михаилом Вальковским и группой инвесторов были разногласия, связанные с финансовой эффективностью и убытками компании, причиненными действиями управленцев. Урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось.