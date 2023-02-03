Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Общество
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Общество
Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Авто
Sollers приступила к поставкам фургонов Atlant в Белоруссию
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Стало известно о коллективном иске инвесторов к основателям ИТ-проекта Gigant на 168 млн рублей

0
Фото: ТАСС/Сергей Шлеюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инвесторы ИТ-проекта Gigant обратились с коллективным иском к основателям ООО «Гигант» в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это следует из карточки арбитражного суда в базе данных «Электронное правосудие».

Истцы — инвесторы проекта Петр Демченко, Михаил Кучмент и ООО «Кех Екоммерц». Представители истцов подтвердили факт подачи иска. Сумма иска превышает 168 млн руб.

Как сообщили «Известиям» представители истцов, они подозревают основателей ООО «Гигант» в мошенничестве и доведении компании до предбанкротного состояния.

На сегодняшний день долями в ООО «Гигант» владеют «Авито» (ООО «КЕХ Екоммерц» и ООО «Авито Холдинг»), ООО «Стартап Лаборатория», Михаил Кучмент и Петр Демченков.

ООО «Гигант» вышло на рынок HR-услуг в 2019 г., позиционируя себя как компания по организации быстрого найма временного персонала для крупных торговых сетей. В 2020 году компания привлекла инвесторов, выкупивших совокупно более третьей части уставного капитала.

«Мы подали иск против партнеров, которых подозреваем в недобросовестности. Им удалось привлечь хорошие инвестиции в свой проект. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы развивать высокий потенциал бизнеса, закрепляться на HR-рынке и честно зарабатывать еще больше, грамотно используя привлеченные инвестиции, Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли. Кроме того, мы зафиксировали у компании „Гигант“ большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые нам также важно вернуть в инвестиционный актив», — пояснил «Известиям» инвестор Михаил Кучмент.

По данным «Известий», с 2021 года между Денисом Решановым, Михаилом Вальковским и группой инвесторов были разногласия, связанные с финансовой эффективностью и убытками компании, причиненными действиями управленцев. Урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023