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Судьбу Международной космической станции решат 6 февраля

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Судьбу МКС решат 6 февраля на совете РКК «Энергия». На закрытом заседании соберутся главные конструкторы корпорации. Специалисты оценят техническое состояние космической станции. На совете могут согласовать эксплуатацию МКС до 2028 года. Также рассматривается выход России из проекта в 2025 году, сообщает телеканал «Известия». Эксперты оценивают состояние станции как удовлетворительное. По мнению специалистов, совет продлит эксплуатацию станции. Отказ от работы на МКС будет означать как минимум трехлетний перерыв в программе пилотируемых полетов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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