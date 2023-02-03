МЧС предупредило жителей Брянской области о риске подтоплений

В Брянской области по состоянию на 3 февраля несколько участков скрылись под водой. Есть риск дальнейших подтоплений. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что подтопления произошли на участке автодороги в Мглинском районе и на 15 приусадебных участках, два из которых находятся в Брянске и 15 — в поселке городского типа Белая Березка в Трубчевском районе.

В ближайшие дни в регионе прогнозируются дожди. В ведомстве отметили, что существует риск подтоплений других участков и объектов инфраструктуры. Обстановка находится на контроле оперативных групп.