В МИЦ «Известия» обсуждают последствия эмбарго на нефтепродукты из России. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают последствия эмбарго на нефтепродукты из России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Эмбарго на нефтепродукты: последствия для глобального рынка». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России;
- Вячеслав Мищенко, руководитель центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина;
- Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности;
- Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.