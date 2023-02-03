Реклама
Прямой эфир
Авто
В Москве открылся первый в России флагманский бутик марки Voyah
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд
Происшествия
Рогов раскрыл подробности взрыва автомобиля в Энергодаре
Мир
Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В США начали собирать деньги для отправки опытных механиков на Украину
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Московские креативные компании покажут свои разработки в Бангкоке

0
Фото: mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские компании из сферы креативных индустрий и высоких технологий дебютируют на Международной неделе дизайна в Бангкоке, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С 4 по 12 февраля пройдут встречи московских предпринимателей с представителями деловых кругов и властных структур Таиланда.

«Креативный бизнес Юго-Восточной Азии уже знаком с некоторыми проектами столичных производителей. Мы видим взаимный интерес и большой потенциал для долгосрочных партнерских отношений. Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях. Участники привезут отечественные новинки — одежду из углеволокна и полимерное стекло, способное принимать любую форму. Оно может быть использовано в разных сферах, например в архитектуре», — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме прочего, в Бангкоке столичные бизнесмены представят устройство, позволяющее превратить любую поверхность в сенсорный экран неограниченного размера. Также компании из Москвы покажут на Неделе дизайна одежду с точечной компрессией для профессиональных спортсменов и изделия из светодиодной ткани.

В рамках деловой программы московская делегация встретится с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, коллегами из Департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития МСП страны. Также запланировано посещение Национального агентства инноваций и центра научно-технических инноваций EECI.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023