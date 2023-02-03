Московские креативные компании покажут свои разработки в Бангкоке

Московские компании из сферы креативных индустрий и высоких технологий дебютируют на Международной неделе дизайна в Бангкоке, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С 4 по 12 февраля пройдут встречи московских предпринимателей с представителями деловых кругов и властных структур Таиланда.

«Креативный бизнес Юго-Восточной Азии уже знаком с некоторыми проектами столичных производителей. Мы видим взаимный интерес и большой потенциал для долгосрочных партнерских отношений. Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях. Участники привезут отечественные новинки — одежду из углеволокна и полимерное стекло, способное принимать любую форму. Оно может быть использовано в разных сферах, например в архитектуре», — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме прочего, в Бангкоке столичные бизнесмены представят устройство, позволяющее превратить любую поверхность в сенсорный экран неограниченного размера. Также компании из Москвы покажут на Неделе дизайна одежду с точечной компрессией для профессиональных спортсменов и изделия из светодиодной ткани.

В рамках деловой программы московская делегация встретится с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, коллегами из Департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития МСП страны. Также запланировано посещение Национального агентства инноваций и центра научно-технических инноваций EECI.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.