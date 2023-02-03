В московском Манеже построили кинотеатр

Специально для выставки «ДК СССР» в московском Манеже возвели кинотеатр, используемый только для показа аудиовизуальной инсталляции Алексея Ретинского и Максима Еруженца.

Произведение, собранное из фрагментов советских фильмов, хроники, музыкальных и телезаписей, создает фантазийный коллажный образ ушедшей эпохи.

Для демонстрации видео используются три больших экрана, два из которых расположены вертикально, а один, центральный — горизонтально.

Отмечается, что сочинение Алексея Ретинского было написано специально для выставки.

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Дают Советы: выставка в Манеже осмысливает наследие СССР