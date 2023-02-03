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Судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля

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Фото: Global Look Press/NASA
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Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС) примет Совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС. Закрытое заседание Совета состоится 6 февраля в РКК «Энергия», сообщили «Известиям» три источника в отрасли. Специалисты должны оценить техническое состояние МКС и либо согласовать продление ее эксплуатации до 2028 года, либо рекомендовать выход России из этого проекта в 2025 году.

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На заседании, в частности, предполагается заслушать мнение главных конструкторов бортовых систем российского сегмента МКС, рассказал «Известиям» источник в РКК «Энергия», знакомый с деталями подготовки заседания.

«Обсуждать будут реальное техническое состояние станции, которое никак не зависит от политических решений. Решение данного совета нельзя будет проигнорировать. Более того — если надо, то придется заплатить определенную цену для продолжения полетов. Такие советы проходят ежегодно с участием главных конструкторов предприятий-изготовителей российского сегмента МКС», — пояснил собеседник издания.

Одна из известных проблем станции — регулярные утечки воздуха. В конце прошлого года произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Специалисты Роскосмоса и NASA договорились о том, чтобы спустят корабль на Землю пустым в автоматическом режиме, вместо него к МКС 20 февраля отправят «Союз МС-23».

Наблюдались утечки и в прошлые годы. Однако, как заявил главный специалист РКК «Энергия» Александр Спирин, нормы утечки для станции составляют 325 гр в сутки. То есть абсолютной герметичности станции быть не должно.

«Техническое состояние станции пока удовлетворительное. Даже если существует какая-то утечка воздуха из МКС, если она укладывается в существующую норму, всё хорошо. Однако даже в случае значимой утечки с одного модуля можно его просто закрывать на большую часть времени», — сообщил источник «Известий» в Роскосмосе.

Состояние станции не настолько плохое, чтобы отказываться от нее, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, до 2028 года МКС протянет, и космонавтам ничего особенно не угрожает. Даже если продление ее работы и участия в проекте России потребует значительных денег, в РКК «Энергия» пойдут на этот шаг. Иного варианта у Роскосмоса сейчас просто нет, считает Моисеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальше — дольше: судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля

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