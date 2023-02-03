Алогичная цепочка

Вручение премии ISU Skating Awards запланировано на 5 февраля. Международный союз конькобежцев подведет итоги последних двух сезонов и отметит самых достойных в нескольких категориях. Россиянка Анна Щербакова номинирована в главной — «Самый ценный фигурист».

Конечно, в сегодняшних реалиях представить себе победу Анны Щербаковой сложно. В любом случае она молодец — олимпийская чемпионка достойна и номинации, и победы в премии. Сейчас остается только ждать и верить, что ISU решится на такой шаг. До этого побеждал Юдзуру Ханю, и, пожалуй, это был справедливый выбор. Сейчас также серьезные конкуренты. Американец Нэтан Чен, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они все выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, лидеры в своих видах. Они все достойны номинации и победы, так что здесь равная борьба. Каждый уникален в своем виде, а победит сильнейший.

Единственный момент: утверждается, что учитывать будут результаты двух последних сезонов. А Пападакис с Сизероном не выступали на ЧМ-2021, весь тот сезон пропускали. Чен и Щербакова же были в Стокгольме и победили — они чемпионы мира. Так что по этой логике французы должны выпадать. И если бы это была русская пара, я была бы в этом уверена. Но в сложившейся обстановке, увы, сложнее всего будет Щербаковой. Многие не очень хотят видеть российских спортсменов лучшими.

Это новая премия. Пока у нее нет долгой истории, ее вручали полноценно всего лишь раз. Только разработали, и сразу — коронавирус, потом переносы. Мы до сих пор не понимаем важность этой премии, ее значение для фигурного катания, для спорта. Но в любом случае хорошо, когда наши спортсмены забирают любые титулы. У меня такая позиция.

Нет россиян в других категориях. «Лучший хореограф», «Лучший костюм», «Лучшая программа». Но здесь еще можно списать на то, что это субъективно. У нас в целом субъективный вид спорт. Понять, какой костюм лучший или программа, — трудно. А вот с категорией «Лучший тренер» вопросов больше. Лично для меня в России точно есть тренеры, достойные номинации. Ведь с тренером объективнее, результат его работы — это результат спортсмена. А побед у нас было много, в разных дисциплинах фигурного катания.

Про Этери Тутберидзе говорят, что она не достойна быть номинированой, так как есть незакрытая история с допинг-делом Камилы Валиевой. Но Этери Георгиевна — не первая и не последняя, кто столкнулся с этим. К тому же идет расследование, точки не поставлены. Вина не доказана. Судить тренеров надо по результатам, и в ее случае они очевидны.

Но в нынешнем сезоне видеть достижения российских спортсменов, повторюсь, хотят не все. В ряде стартов, к тому же, мы не участвовали. А программы, опять же, — кому что нравится. Кому-то Испания, кому-то латина, кому-то лирика. И кому что нравится, тот и будет говорить, что близкий ему стиль — лучший. Наравне с гениальным Ханю, чемпионским прокатом Пападакис и Сизерона стоит мексиканец Донован Каррильо. При всем к нему уважении, разве их можно сравнивать? Программа интересная, заводная, но это не уровень легендарных французов и японца. Так что это необъективный показатель.

Удивительно для меня, что в категории «Лучший новичок» нет Ильи Малинина. Неужели из-за русских корней? Мало кто сделал для фигурного катания столько, столько он. Он единственный, кто прыгает аксель 4,5 оборота. Этот элемент много кто тренировал, пытался сделать, но ни у кого не получалось. И тут Илья выдает его в первый же взрослый сезон — неужели это не достойно номинации? Логику ISU в этом плане понять невозможно, он достоин явно больше остальных. И если бы его номинировали, победа была бы очевидна. О Ринке Ватанабе, например, в целом мало что можно сказать.

Последняя категория — «Легенды фигурного катания». Номинанты не объявлены, но в теории достойные люди из России есть. У нас даже очень много больших спортсменов, которые были бы достойны. В разных эпохах. Мне трудно выделить кого-то конкретно. В каждой эпохе был кто-то особенный. Но и в других странах были свои легенды. Хочется увидеть своих, но надо понимать специфику времени и момента. Не мы с вами принимаем решения.

Автор — чемпионка России среди юниоров 2008 года, бронзовый призер чемпионата России 2009 года, мастер спорта России международного класса, ныне работает тренером.

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