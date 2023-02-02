Агропромышленный парк начали возводить на юге Сахалина

В южной части острова Сахалин началось строительство агропромышленного парка с оптово-распределительным центром. Об этом 2 февраля сообщает региональное министерство государственного управления.

«В настоящее время ведутся работы по монтажу зданий и устройству внутренней инфраструктуры проекта. Весной этого года строители приступят к внутренней отделке зданий. Одновременно планируется подготовить помещения для последующего монтажа климатического и другого высокотехнологичного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 2022 году подрядчик завершил подготовительный этап работ. Сейчас строится первая очередь агропромышленного парка. На объекте задействовано более 100 специалистов разных уровней и 54 единицы техники.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, к 2026 году на территории появится логистический центр для хранения продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, а также торгово-выставочный комплекс для обеспечения жителей региона свежими и качественными продуктами. Реализация проекта позволит создать до 700 новых рабочих мест.