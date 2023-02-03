Шагая по Москве: «Квартет И» снова беседует на мужские темы

Главная новинка уикенда — комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Также на экраны выходит классика Вима Вендерса «Небо над Берлином». Фанатов южнокорейского кино ждет новый абсурдный хоррор «Зомби: Из Пусана в Гангнам», а любителей пощекотать нервы — фильм ужасов о паранормальщине «Метки тьмы». «Известия» рассказывают, что стоит посмотреть в кино в эти выходные.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

16+

Режиссер: Михаил Поляков. В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Шамшина

«Квартет И» вернулся на экраны с четвертой частью «О чем говорят мужчины». Первый фильм франшизы произвел фурор, а продолжения ­— не очень. Вопрос в том, смогут ли «Простые удовольствия» повторить успех картины 2010 года.

В этот раз режиссером стал Михаил Поляков, работавший над сериалом «Секреты семейной жизни». События разворачиваются летом 2019 года. Субботним утром четверка главных героев выходит прогуляться по Садовому кольцу и обсудить наболевшее, иногда останавливаясь закусить и выпить. Слова героев «день без цели, пьем, что пьется, гуляем, куда гуляется», отлично передает суть сюжета, если убрать их беседы.

«Квартет И» не молодеет, и это особенно заметно в новой картине. Действие буквально замедлилось до прогулочного шага: больше нет съездов в кювет, стало меньше абсурдных вставок и юмора. Бабушек и нацистов ­заменили звездные гости: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев. Герои, как обычно, обсуждают любовь, семейные проблемы, ностальгируют и делятся мыслями по любому, даже незначительному поводу.

«Хищники»

16+

Режиссер: Родриго Сорогойен. В ролях: Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера, Диего Анидо, Мари Коломб, Луиса Мерелас, Федерико Перес Рей

Фильм ­— совместная работа Франции и Испании. При создании картины Родриго Сорогойен вдохновлялся реальным конфликтом, произошедшим в испанском Петине в 2010–2014 годах. Триллер получил 17 номинаций 37-й национальной кинопремии «Гойя».

Главные герои Антуан и Ольга ­— обеспеченные и образованные французы. Они переезжают в небольшую испанскую деревню и становятся фермерами. Антуан выращивает овощи на продажу и безвозмездно ремонтирует дома в округе. Однако подружиться с соседями у пары не выходит. Чтобы выбраться из нищеты, часть жителей хочет продать землю под ветряки. Антуан с этим не согласен, за это его начинают преследовать. Конфликт между героями переходит от подколов и издевательств к прямым угрозам. Название лучше было бы перевести как «Животные» или «Звери» — именно так ведут себя деревенские.

«Небо над Берлином»

16+

Режиссер: Вим Вендерс. В ролях: Бруно Ганц, Сольвейг Доммартин, Отто Зандер, Курт Боис, Питер Фальк, Ганс Мартин Штир, Эльмар Вильмс

Премьера картины состоялась в 1987 году, и она стала одной из известнейших работ Вима Вендерса. Фильм дважды приносил ему победу в номинации «Лучший режиссер». Впервые на Каннском кинофестивале в 1987 году, второй раз — в 1988-м на премии Европейской киноакадемии. В 2018 году оригинальную черно-белую запись отреставрировали и перевели в качество 4К. Ее и покажут российским зрителям.

Фильм рассказывает о двух ангелах — Дамиэле и Кассиэле. Они бродят по западной части послевоенного Берлина и наблюдают за горожанами. Крылатые посланники не могут контактировать с людьми: для взрослых они невидимы, только дети могут их заметить. Однажды Дамиэль влюбляется в цирковую гимнастку. Перед ним стоит выбор: остаться ангелом и сохранить бессмертие или стать обычным человеком ради любви.

«Зомби: Из Пусана в Гангнам»

16+

Режиссер: Ли Су-сон. В ролях: Чи Иль-джу, Пак Чи-ён, Чо Гён-хун

Фото: Кино.Арт.Про

В 2016 году Южная Корея представила «Поезд в Пусан». Он стал суперхитом на родине и во всем остальном мире, вошел в топ лучших хорроров года и породил массу подражаний. Новинка, вышедшая в российском прокате, не имеет к тому фильму никакого отношения. В оригинале кинолента называется Gangnam Zombie («Гангнамский зомби»), а такое название выбрали, чтобы привлечь зрителей. Повторить успех «Поезда» Ли Су-сон тоже не смог: на IMDb рейтинг хоррора составляет 3.3.

По сюжету двое грабителей пытаются украсть золотые украшения с китайского корабля. Внутри контейнера с драгоценностями на них нападает больной кот — так и происходит заражение. Инфекция распространяется по городу, и главные герои оказываются заперты в офисном здании с толпой мертвецов. Фильм больше напоминает пародию на зомби-апокалипсис. Мертвецы выглядят нелепо, а порой и вовсе вызывают смех. Зато главный герой Хён Сок — бывший чемпион по тхэквондо. Боевыми приемами он укладывает зараженных одного за другим, что только добавляет абсурдности.

«Легкое знакомство»

16+

Режиссер: Александр Крестников. В ролях: Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Елизавета Летюк, Александр Токаревский, Анна Хвостова, Лев Комаров, Роман Проскуряков

Это дебютная картина Александра Крестникова. Главные роли сыграли Дмитрий Орлов («Брат 2») и Лиза Климова (сериал «Триггер»). В основу сценария легла одноименная пьеса Валентина Красногорова. В оригинале действие происходит в ресторане и номере отеля, а в фильме события перенесли на набережную и улицы Сочи.

Молодая женщина подсаживается за стол к мужчине, работающему за ноутбуком в ресторане на набережной. Она задает ему каверзные и пикантные вопросы, пытаясь привлечь к себе внимание. Сначала герой Орлова принимает ее в штыки: он говорит, что женат и «легкие знакомства его не интересуют». Незнакомка уходит к берегу, и мужчина следует за ней, чтобы извиниться. После этого они начинают всё чаще встречаться и в итоге влюбляются друг в друга.

В основе сюжета — диалоги героев. Они напоминают психологический поединок: один пытается понять и перехитрить другого. Картина затрагивает не только тему любви, но и одиночества. Городские улицы и набережная переполнены людьми, но герои всё равно чувствуют себя чужими.

«Метки тьмы»

18+

Режиссер: Уильям Марк Маккалло. В ролях: Дин Уэст, Уильям Марк Маккалло, Билл Уинклер, Джина Шоу, Томми Роуз, Анна Харриэтт Питтман, Симби Хали, Моусес Джонс

Режиссером картины выступил Уильям Марк Маккалло, снимавшийся в сериалах «Ходячие мертвецы», «Кобра Кай» и «Чужак». Авторы утверждают, что большая часть паранормальных явлений из фильма реальна.

Супруги Рейчел и Эрик решают переехать в Новый Орлеан, чтобы начать новую жизнь. Вместе с ними их дети — Эйприл и Эндрю. Некоторое время назад семья потеряла младшего ребенка: девочка Элис утонула в бассейне. Их новый дом нуждается в ремонте, и дети этому не рады, но родители не могут позволить что-то получше. Разбирая вещи в доме, Рейчел находит жуткую куклу и решает выкинуть ее. После этого семья сталкивается с паранормальным: Рейчел мучают кошмары, дети видят странные сущности, а выброшенная кукла мистическим образом возвращается в дом. Семье предстоит узнать историю дома и столкнуться со злом, живущим в подвале.