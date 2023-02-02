В Воронеже бывший высокопоставленный полицейский отправился в колонию за взятку
В Воронеже Левобережный районный суд признал виновным в получении взятки бывшего главу отдела экономической безопасности УМВД по Воронежской области Сергея Пушкарского. Об этом пишет ИА «Абирег».
Мужчину приговорили к двум годам колонии и штрафу в размере 803 тыс. рублей. Также он не сможет в течение трех лет работать в правоохранительных органах.
Пушкарского взяли под стражу в зале суда.
Экс-главе отдела экономической безопасности воронежского управления МВД вменяли ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Следствие установило, что он с 8 февраля по 22 июня 2021 года получил не менее 80,3 тыс. рублей в виде взятки за сокрытие противоправной деятельности организации, занимавшейся обналичиванием средств.
По информации правоохранителей, он получал 1% от денег, поступающих на счета организации, которая была включена в фиктивные цепочки сделок.