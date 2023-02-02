Уровень инфляции в Южной Кореи увеличился до 5,2% в годовом выражении

По данным Национального статбюро Южной Кореи, уровень инфляции в республике в январе увеличился до 5,2% в годовом выражении. По сравнению с декабрем 2022 цены выросли на 0,8%, передает телеканал «Известия». Больше всего подорожали промышленные товары, сельхозпродукция, увеличились тарифы на электричество, газ и водоснабжение.

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