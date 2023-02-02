Копия рисунка Пикассо «Голубка» появилась в акватории Онежского озера

В Петрозаводске на льду в акватории Онежского озера появилась копия знаменитого рисунка Пабло Пикассо «Голубка». Размер рисунка — 100 м. Его автор — фотограф Игорь Подгорный с единомышленниками.

Фото рисунка сам Подгорный опубликовал на своей странице в соцсети. По его словам, спустя несколько часов после завершения работы рисунок осветило солнце. Впрочем, на изображении уже появились следы людей и техники.

Рисунок «Голубка» был создан Пабло Пикассо в 1949 году. Он стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира. До сих пор «Голубка» — один из самых узнаваемых символов, отмечает ИА «Карелinform».