Проработавшая полвека в тагильской больнице врач сравнила условия труда при СССР и сейчас

Врач-терапевт Татьяна Полубенко, проработавшая почти 45 лет в Демидовской городской больнице в Нижнем Тагиле, в беседе с изданием «АиФ Урал» рассказала, как изменились условия работы по сравнению с советскими временами.

Полубенко, с детства мечтавшая стать врачом, попала в Демидовскую больницу по распределению по окончании вуза.

«Мы тогда отвечали за большую территорию, не как сейчас — всего семь участков. Но и врачей было больше. Все узкие специалисты, только лоров трое. Неврологи, окулисты — все были», — вспоминает врач.

По ее словам, одним из главных изменений, произошедших с тех пор, стало «охлаждение» в общении с пациентами, изменение отношения к медикам с их стороны.

«Сейчас отношение стало холодным и потребительским. И не только пациенты могут врачу нагрубить или между собой в очереди устроить скандал с криками. Раньше в больницу шли за помощью, почти боготворили врачей. А сейчас идут как в магазин или ресторан, будто больница — это часть сферы обслуживания», — посетовала медик.

Также, по ее словам, молодеют и многие болезни.

«Сейчас у молодых встречаются и болезни суставов, почек и легких. Особенно рак помолодел: раньше его диагностировали в основном у людей в возрасте, а сейчас все чаще онкология обнаруживается у молодых. Инфаркты, стенокардия — тоже у молодежи все чаще встречаются. Я направляю в стационар 35–40-летних, там им делают и шунтирование, и стентирование. Вообще сейчас пациент стал сложнее для врача», — заключила она.

В январе издание «АиФ Урал» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) запустило проект о жизни фельдшеров и врачей на селе и в маленьких городах России. Его первой героиней стала фельдшер Римма Федорова, проработавшая в селе Слобода в Свердловской области 43 года.