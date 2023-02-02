Где устроить красивую фотосессию в Петербурге на День Святого Валентина

Санкт-Петербург считается одним из самых романтичных городов не только в России, но и в мире. К Дню всех влюбленных пары устраивают себе свидания и делают романтичные фото, чтобы сохранить впечатления на годы вперед. Куда можно прийти со второй половинкой на романтическую фотосессию в городе на Неве — читайте в материале «Известий».

Фото на 14 февраля на катках Петербурга

Неизменно удачной идеей для зимних фото остаются снимки, сделанные на катках. В Петербурге ледовые площадки почти всегда располагаются в живописных местах, служащих отличными локациями для фотосессий. Сделать яркие фотокарточки на коньках можно на катке рукотворного острова «Новая Голландия», на берегу Финского залива в Севкабель-порту, на залитых льдом тропинках в Охта-парке или в окружении леса в Московском парке победы. Непринужденные кадры, сделанные во время катания, получаются яркими и запоминающимися.

Фото на 14 февраля в оранжереях Петербурга

Пока на улицах бушуют морозы, петербуржцы могут отобразить на фото тепло своих чувств, посетив одну из оранжерей города. Летние снимки посреди зимы удивят друзей и подписчиков и станут отличным поводом для пары познакомиться с миром фауны. Самая богатая коллекция растений — в оранжерее Ботанического сада на Аптекарском острове. В оранжереях Польского и Таврического садов можно также посидеть в летнем кафе в зимний день и насладиться чашкой кофе.

Фото на 14 февраля на крышах Петербурга

Отличительной чертой Петербурга всегда оставались его живописные крыши. Даже коренные жители города на Неве редко знают все локации на высоте последних этажей. К Дню всех влюбленных городские гиды готовят экскурсии по крышам, с которых открываются виды на достопримечательности и улицы, построенные по европейским стандартам. Там, на высоте, получаются самые красивые и вдохновляющие снимки.

Отлично служит для воплощения такой идеи колоннада Исаакиевского собора, крыша Дома Зингера, лофт-проект «Этажи», балкон Думской башни и другие локации.

Фото на 14 февраля на мосту в Петербурге

Другая особенность Северной столицы — обилие мостов. Фотографии у воды сами по себе обладают романтическим ореолом, а дополнительный смысл им придаст богатая история города. Несмотря на то что зимой мосты не разводятся, они все еще остаются местом для свиданий и прогулок.

Популярностью у влюбленных пользуется Поцелуев мост через реку Мойку. По преданию, пара, которая поцелуется, стоя на мосту, будет навек неразлучна.

И жители города, и туристы признают красоту Дворцового, Троицкого, Благовещенского моста и чуть менее крупных Аничкова, Банковского, Синего, Львиного моста. За каждым сооружением стоят насыщенная история и традиции, которые влюбленные могут реализовать, устроив себе помимо фотосессии настоящую экскурсию.

Фото на 14 февраля в парадных Петербурга

Каждому, кто приезжает в Северную столицу, предстоит познакомиться со словом «парадная». Величественные лестницы и старинная отделка подъездов жилых домов в центре становятся отличным антуражем для романтических фотосессий, особенно если пара хочет перенестись в атмосферу прошлых веков. Многие гиды предлагают экскурсии по парадным Петербурга. Во многие подъезды можно попасть самостоятельно.

Фото на 14 февраля на улицах Петербурга

Впрочем, в городе на Неве необязательно посещать какие-либо специальные места, чтобы получить красивые снимки. Петербург богат изысканной архитектурой и всегда красиво украшен огнями в темные зимние дни. Устроить яркую фотосессию можно в десятках мест — на царственном Невском проспекте, в знаменитых дворах-колодцах, на таинственных улочках Петроградского района, просторных парках и в живописных ресторанах.

Ранее «Известия» писали о самых интересных и романтичных местах Москвы, где можно устроить фотосессию на День Святого Валентина.